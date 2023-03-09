Meteoroloji son tahminini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün 9 Mart Perşembe 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte 9 Mart Perşembe 2023 tüm ülkenin hava durumu...