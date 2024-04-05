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Haberler Galeri Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

Son dakika haberleri... Haftanın son günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 5 Nisan Cuma bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de sıcaklıklar kaç derece? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Nisan Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2024 09:02

Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminini açıkladı! İşte 5 Nisan Cuma il il hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

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