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Haberler Galeri Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

Bugün (8 Ocak Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illere yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 08:59 Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 09:26

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı tahmin bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, hortum, kuvvetli yağış... İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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