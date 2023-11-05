Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.