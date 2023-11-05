Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

Bugün (5 Kasım Pazar) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 5 Kasım Pazar hava durumu...