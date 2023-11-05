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Haberler Galeri Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

Bugün (5 Kasım Pazar) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 5 Kasım Pazar hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2023 Pazar 09:00

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Sel, dolu, yıldırım, su baskını, hortum... İşte 5 Kasım Pazar hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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