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Haberler Galeri Meteoroloji'den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün (17 Ağustos Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Ağustos Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 08:57

Meteoroloji’den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Meteoroloji’den 17 Ağustos Perşembe hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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