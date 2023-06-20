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Haberler Galeri Meteoroloji'den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün 20 Haziran Salı İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Haziran Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 08:45

Meteoroloji’den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz(Sinop hariç) Sakarya, Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli; Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz(Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.(51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 20 Haziran Salı hava durumu tahmini! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya çevreleri ve Karaman'ın batısı dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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