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Haberler Galeri Meteoroloji'den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün (28 Ağustos Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Ağustos Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:44

Meteoroloji’den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 KG/ M2) olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 28 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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