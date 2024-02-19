Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.