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Meteoroloji'den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

Bugün (19 Şubat Pazartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Şubat Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:13

Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

MARMARA

Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den art arda uyarı! O illerde çığ tehlikesine dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

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