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Haberler Galeri Meteoroloji'den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

Meteoroloji'den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

Bugün (9 Ekim Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ekim Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 09:01

Meteoroloji’den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den bu illere sağanak yağış uyarısı! 9 Ekim Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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