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Haberler Galeri Meteoroloji'den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün 7 Mayıs Salı 2024 bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre ülkemiz genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte 7 Mayıs Salı hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2024 09:32

Meteoroloji’den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den bu illere son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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