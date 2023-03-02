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Haberler Galeri Meteoroloji'den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

Meteoroloji'den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

İzmir'de bugün 2 Mart Perşembe 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte 2 Mart Perşembe 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 09:06 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 09:38
Meteoroloji’den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji’den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den bu illere uyarı! Çok kuvvetli geliyor: Kar, yağmur, fırtına...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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