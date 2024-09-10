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Meteoroloji'den Ege ve İzmir'e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (10 Eylül Salı) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Eylül Salı 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:25

Meteoroloji’den Ege ve İzmir’e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den Ege ve İzmir’e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege ve İzmir’e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege ve İzmir’e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege ve İzmir’e son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! 10 Eylül Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu