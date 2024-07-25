Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya gök gürültülü yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (25 Temmuz Perşembe 2024) sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor. İşte 25 Temmuz Perşembe hava durumu...