EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı