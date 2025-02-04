Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya kar yağışı uyarısı! İşte 4 Şubat Salı hava durumu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar, gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı