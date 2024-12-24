Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.