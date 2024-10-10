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Meteoroloji'den Ege ve Marmara'ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

Son dakika haberleri... Bugün (10 Ekim Perşembe) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 10 Ekim Perşembe 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

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Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya son dakika gök gürültülü yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu