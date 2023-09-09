Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

UYARILAR

YAĞIŞ UYARISI:Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.