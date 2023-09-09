Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

Bugün (9 Eylül Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Eylül Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 08:56