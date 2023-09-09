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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Ege'nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

Bugün (9 Eylül Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Eylül Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 08:56

Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

UYARILAR

YAĞIŞ UYARISI:Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’nin bu illerine sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdenizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye çevreleri, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 33°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

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