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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji'den Ege'nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Ege'de bugün (8 Nisan Pazartesi) haftanın ilk günü havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Peki İzmir başta olmak üzere Ege'de hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. İşte 8 Nisan Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2024 08:56

Meteoroloji’den Ege’nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde ggörüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekteir.

Meteoroloji’den Ege’nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’nin o iline sağanak yağış uyarısı! Akşam saatlerinde başlayacak... 8 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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