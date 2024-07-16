Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (16 Temmuz Salı 2024) sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 16 Temmuz Salı hava durumu...