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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (16 Temmuz Salı 2024) sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 16 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:06

Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu akdeniz2in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı