Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.