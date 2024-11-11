Meteoroloji’den Ege’nin o illerine sağanak yağış uyarısı! 11 Kasım Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu