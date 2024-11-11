Meteoroloji’den Ege’nin o illerine sağanak yağış uyarısı! 11 Kasım Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı