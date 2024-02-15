Meteoroloji’den Ege’ye art arda uyarı! Kar, yağmur, sel... İşte 15 Şubat Perşembe 2024 hava durumu

Bugün (15 Şubat Perşembe) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. İşte 15 Şubat Perşembe hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 08:53