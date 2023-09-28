Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 28 Eylül Perşembe hava durumu

Bugün (28 Eylül Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 28 Eylül Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 09:01