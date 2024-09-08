Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı