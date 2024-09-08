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Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırmaya başladı. Bulundukları şehirde bugün havanın nasıl olacağını merak edenler 'Bugün yağmur var mı?' sorusunu araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış var? Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 8 Eylül Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 08.09.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:29

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzey kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 8 Eylül Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı