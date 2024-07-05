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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl?

Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl?

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (5 Temmuz Cuma 2024) sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Aydın ve İzmir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Temmuz Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:08

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir’de bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

RÜZGAR: Rzügarın, İç ve batıda kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir’de bugün hava nasıl?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir’de bugün hava nasıl?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir’de bugün hava nasıl?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Aydın ve İzmir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İzmir’de bugün hava nasıl?

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı