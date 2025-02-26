Meteoroloji’den Ege’ye kar yağışı uyarısı! 26 Şubat Çarşamba hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı