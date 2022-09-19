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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ait hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:03
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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