Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 19 Eylül Pazartesi hava durumu...

Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ait hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Eylül Pazartesi hava durumu...