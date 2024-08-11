Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 11 Ağustos Pazar hava durumu...

Bugün (11 Ağustos Pazar) hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle hafta sonu programı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 11 Ağustos Pazar hava durumu...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:40