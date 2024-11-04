Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Pazartesi hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 4 Kasım Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 04 Kasım 2024 08:38 Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





