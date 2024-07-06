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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 06.07.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 08:54

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 6 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı