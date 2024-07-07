Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Temmuz Pazar hava durumu...