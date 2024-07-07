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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Temmuz Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 07.07.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 08:38

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 7 Temmuz Pazar hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı