Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

Bugün Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:31