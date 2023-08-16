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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

Bugün Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:31

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkersir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 16 Ağustos Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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