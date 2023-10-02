Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 2 Ekim Pazartesi hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Ege'de hangi illeri yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 2 Ekim Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 08:53