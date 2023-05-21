Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 21 Mayıs Pazar hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya haricinde bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu