Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 25 Ağustos Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri... Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 25 Ağustos Pazar hava durumu...