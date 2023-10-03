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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 3 Ekim Salı hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 08:57

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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