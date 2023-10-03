Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 3 Ekim Salı hava durumu...