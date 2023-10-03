Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ekim Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.