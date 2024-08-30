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Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Ağustos Cuma hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:08

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 30 Ağustos Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu