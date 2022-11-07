  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 08:46
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevreleri ve Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • SON DAKİKA