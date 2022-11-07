Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Kasım Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu