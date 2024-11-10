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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroljoi Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 10 Kasım Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

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Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı