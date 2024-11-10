Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 10 Kasım Pazar hava durumu....

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu