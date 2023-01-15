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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 15 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 08:39 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 08:42
Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de hangi illerde yağmur var? Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 15 Ocak Pazar hava durumu...

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Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli çevreleri ile Aydın'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 15 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

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