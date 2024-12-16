Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı 16 Aralık Pazartesi

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu