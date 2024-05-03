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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

Son dakika haberleri... Bugün (3 Mayıs Cuma 2024) hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı illere son dakika uyarısı yaptı. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin İç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Mayıs Cuma hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2024 09:06

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin İç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Bu saatlerde başlayacak...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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