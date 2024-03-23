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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

Son dakika haberi... Bugün (23 Mart Cumartesi) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 23 Mart Cumartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 09:29

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Gece ve sabah saatlerinde olacak

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

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