Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Kuvvetli geliyor | 24 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun genellikle karla karışık yağmur ve kar, Yalova çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakasının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı