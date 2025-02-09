Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 9 Şubat Pazar hava durumu...
Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Şubat Pazar hava durumu...
HABER MERKEZİ
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAKARYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.