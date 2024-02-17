Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

Bugün (17 Şubat Cumartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 17 Şubat Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...