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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

Bugün (17 Şubat Cumartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 17 Şubat Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 08:53

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde bekleniyor... 17 Şubat Cumartesi 2024 hava durumu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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