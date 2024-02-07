Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

Bugün (7 Şubat Çarşamba) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken bazı illerde de kar, çığ ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 7 Şubat Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 09:03