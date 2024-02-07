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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

Bugün (7 Şubat Çarşamba) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken bazı illerde de kar, çığ ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 7 Şubat Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 09:03

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

MARMARA

Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

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