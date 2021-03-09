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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Mart Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 08:32 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 08:39
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu paylaştı. İşte 9 Mart Salı hava durumu....

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Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Paçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...
Meteoroloji^den Ege'ye yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

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