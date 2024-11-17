Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım Pazar İzmir hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı