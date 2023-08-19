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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:45

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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