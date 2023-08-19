Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 19 Ağustos Cumartesi hava durumu...